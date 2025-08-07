Meet The 2025 NAB Marconi Radio Award Finalists

The NAB has announced the finalists for the 2025 NAB Marconi Radio Awards, honoring excellence across all facets of radio at a special dinner ceremony on October 21 at The Edison Ballroom in New York City, held the evening before NAB Show New York begins.
Established in 1989 and named after radio pioneer Guglielmo Marconi, the Marconi Awards are among the most prestigious honors in broadcasting. The finalists were revealed during a live-streamed announcement hosted by Washington, DC-based broadcasters Vic Jagger (WMMJ) and Vince Coglianese (WMAL).
The 2025 NAB Marconi Radio Awards finalists are:
LEGENDARY STATION OF THE YEAR
- WABC-AM, New York, NY
- WCBS-FM, New York, NY
- WHLI-AM, Long Island, NY
- WLW-AM, Cincinnati, OH
- WMMR, Philadelphia, PA
LEGENDARY RADIO MANAGER OF THE YEAR
- David Yadgaroff, Audacy, Philadelphia, PA
- Nick Martin, Big River Broadcasting Corp., Florence, AL
- Derrick Corbett, WDAS, iHeartMedia, Philadelphia, PA
- Jason Meder, Cox Media Group, Tampa Bay, FL
- Dr. Maria Boynton, WVEE, Audacy, Atlanta, GA
NETWORK/SYNDICATED PERSONALITY OF THE YEAR
- Katie Neal, Audacy, Nashville, TN
- Ellen K, KOST, Los Angeles, CA
- Colin Cowherd, Premiere Radio Networks, Inc., Los Angeles, CA
- Steve Harmon, Cumulus Media, Dallas, TX
- Enrique Santos, iHeartMedia, Miami, FL
MAJOR MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
- The Roula & Ryan Show with Eric, KRBE, Houston, TX
- Mark “Hawkeye” Louis and Michelle Rodriguez, KSCS, Dallas, TX
- The Greg Hill Show, WEEI, Boston, MA
- Preston Elliot and Steve Morrison, WMMR, Philadelphia, PA
- Karson & Kennedy, WWBX, Boston, MA
LARGE MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
- Karen Dalessandro, KSLX, Phoenix, AZ
- Tracy and Fizz, KYGO, Denver, CO
- Lincoln Ware, WDBZ-AM, Cincinnati, OH
- Mitch Albom, WJR-AM, Detroit, MI
- The Smiley Morning Show, WZPL, Indianapolis, IN
MEDIUM MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
- Skyler Cooper, KRMG, Tulsa, OK
- Todd Hollst, WHIO-AM, Dayton, OH
- Larry Hansgen, WHIO, Dayton, OH
- Dan Austin, WQHK, Fort Wayne, IN
- Mo & StyckMan, WUSY, Chattanooga, TN
SMALL MARKET PERSONALITY OF THE YEAR
- Jordan Jay, KATI, Jefferson City, MO
- Matt & Amy in the Morning, KIKV, Alexandria, MN
- Ian Rambo, KQRQ, Rapid City, SD
- The Big Dawg DreDay with Comedian LP, WALJ, Tuscaloosa, AL
- Mark Starling, WWNC-AM, Asheville, NC
MAJOR MARKET STATION OF THE YEAR
- KBXX, Houston, TX
- WCBS, New York, NY
- WMMR, Philadelphia, PA
- WSB-FM, Atlanta, GA
- WWBX, Boston, MA
LARGE MARKET STATION OF THE YEAR
- KDKA, Pittsburgh, PA
- KKFN, Denver, CO
- KOSI, Denver, CO
- KTMY, Saint Paul, MN
- WLLD, St. Petersburg, FL
MEDIUM MARKET STATION OF THE YEAR
- KBOI-AM, Boise, ID
- KRMG, Tulsa, OK
- WBEN-AM, Buffalo, NY
- WTIB, Greenville, NC
- WYCT, Pensacola, FL
SMALL MARKET STATION OF THE YEAR
- KFGE, Lincoln, NE
- WCHS-AM, Charleston, WV
- WIKY, Evansville, IN
- WTAW-AM, College Station, TX
- WWNC-AM, Asheville, NC
ADULT CONTEMPORARY (AC) STATION OF THE YEAR
- KOSI-FM, Denver, CO
- KSTP-FM, Minneapolis-Saint Paul, MN
- WKJY-FM, Long Island, NY
- WTBC-FM, Chicago, IL
- WWBX-FM, Boston, MA
BEST RADIO PODCAST OF THE YEAR
- “Inheriting,” KPCC, Los Angeles, CA
- “Ransom,” KSL Newsradio, Salt Lake City, UT
- “Purple Daily,” KSTP-AM, Saint Paul, MN
- “WCCO Radio: 100 Years,” WCCO-AM, Minneapolis, MN
- “Behind The Song,” WDRV, Chicago, IL
CHR STATION OF THE YEAR
- KTXY, Columbia, MO
- WDJX, Louisville, KY
- WPRO, Providence, RI
- WXKB, Fort Myers, FL
- WZPL, Indianapolis, IN
CLASSIC HITS STATION OF THE YEAR
- KQRQ, Rapid City, SD
- KXSN, San Diego, CA
- WJJK, Indianapolis, IN
- WOGL, Philadelphia, PA
- WOMC, Detroit, MI
COLLEGE STATION OF THE YEAR
- WKCR, Columbia University, New York, NY
- WMSC, Montclair State University, New York, NY
- WRHU, Hofstra University, Hempstead, NY
- WRRC, Rider University, Lawrenceville, NJ
- WSOU, Seton Hall University, South Orange, NJ
COUNTRY STATION OF THE YEAR
- KATI, Jefferson City, MO
- KCLR, Columbia, MO
- KYGO, Denver, CO
- WTHI, Terre Haute, IN
- WYCT, Pensacola, FL
NEWS/TALK STATION OF THE YEAR
- KFI-AM, Los Angeles, CA
- WABC-AM, New York, NY
- WBAL-AM, Baltimore, MD
- WBBM-AM, Chicago, IL
- WENG-AM, Englewood, FL
RELIGIOUS STATION OF THE YEAR
- KPWJ, College Station, TX
- WGTS, Rockville, MD
- WMCA-AM, New York, NY
- WMIT, Charlotte, NC
- WPZE, Atlanta, GA
ROCK STATION OF THE YEAR
- KCMQ, Columbia, MO
- KISS, San Antonio, TX
- WDRV, Chicago, IL
- WIYY, Baltimore, MD
- WXTB, Tampa, FL
SPANISH LANGUAGE STATION OF THE YEAR
- KNDE-HD3, College Station, TX
- WAMR, Miami, FL
- WMIA, Miami, FL
- WOJO, Chicago, IL
- WYUU, St. Petersburg, FL
SPORTS STATION OF THE YEAR
- KILT-AM, Houston, TX
- WBZ, Boston, MA
- WGFX, Nashville, TN
- WIP, Philadelphia, PA
- WXYT, Detroit, MI
URBAN STATION OF THE YEAR
- KMJQ, Houston, TX
- WDZZ, Flint, MI
- WHUR, Washington, DC
- WMBX, West Palm Beach, FL
- WVEE, Atlanta, GA