50 Radio Stations Named Finalists for NAB’s 2026 Crystal Awards

The NAB has announced the 50 finalists for the 2026 NAB Crystal Radio Awards, honoring stations for outstanding community service and local impact. The awards will be presented during the NAB State Leadership Conference in Washington, DC, on March 3, 2026.
Ten winners will be selected from this year’s finalists by a panel representing broadcasters, community service organizations, and public relations professionals. Since 1987, the Crystal Awards have recognized radio’s role in serving listeners through fundraising, disaster relief, and civic initiatives.
This year’s finalists are:
KBHP-FM, Bemidji, MN
KBLB-FM, Brainerd, MN
KCLR-FM, Columbia, MO
KFGE-FM, Lincoln, NE
KFI-AM, Los Angeles, CA
KFRG-FM, Riverside, CA
KGLK-FM, Houston, TX
KIKV-FM, Alexandria, MN
KIRO-AM, Seattle, WA
KIRO-FM, Seattle, WA
KKBQ-FM, Houston, TX
KKFN-FM, Denver, CO
KNDE-FM, College Station, TX
KNDE-HD3, College Station, TX
KOSI-FM, Denver, CO
KRMG-FM, Tulsa, OK
KRSP-FM, Salt Lake City, UT
KSL-FM, Salt Lake City, UT
KSTP-FM, Minneapolis–St. Paul, MN
KTAR-FM, Phoenix, AZ
KTMY-FM, Minneapolis–St. Paul, MN
KTXY-FM, Columbia, MO
KUPD-FM, Phoenix, AZ
KXKT-FM, Omaha, NE
KYGO-FM, Denver, CO
WALR-FM, Atlanta, GA
WAMO-AM, Pittsburgh, PA
WBAL-AM, Baltimore, MD
WBZZ-FM, Pittsburgh, PA
WCCO-AM, Minneapolis–St. Paul, MN
WCFB-FM, Orlando, FL
WCLU-AM, Bowling Green, KY
WDRV-FM, Chicago, IL
WDSY-FM, Pittsburgh, PA
WDUV-FM, Tampa, FL
WEEI-FM, Boston, MA
WFLS-FM, Fredericksburg, VA
WFMS-FM, Indianapolis, IN
WHJX-FM, Jacksonville, FL
WHPT-FM, Tampa, FL
WIYY-FM, Baltimore, MD
WKIS-FM, Miami–Fort Lauderdale, FL
WMMR-FM, Philadelphia, PA
WNOR-FM, Norfolk, VA
WOKV-FM, Jacksonville, FL
WSB-AM, Atlanta, GA
WTBC-FM, Tuscaloosa, AL
WTMX-FM, Chicago, IL
WYOT-FM, Rockford, IL
WZPL-FM, Indianapolis, IN